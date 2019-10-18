ارتفاع حصيلة الهجوم على المسجد في أفغانستان إلى 62 قتيلا (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2019 - 17:38

ارتفاع حصيلة الهجوم على المسجد في أفغانستان إلى 62 قتيلا (ا ف ب)

منذ 15 mins 18 October، 2019
أخبار موقع المنار

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