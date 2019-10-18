باسيل: مستعدون لاقرار قوانين رفع الحصانة ورفع السرية المصرفية واستعادة الاموال المنهوبة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2019 - 17:38
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متظاهرون يقطعون الطرقات في بيروت والبقاع والشمال والجنوب وجبل لبنان احتجاجاً على الضرائب الجديدة للحكومة
رئيس الوزراء سعد الحريري يوجه كلمة الى اللبنانيين من مكتبه في السراي الحكومي الساعة السادسة مساء
وزير الخارجية جبران باسيل: ما يحصل تراكم لأزمات وإخفاقات ويجب أن يقوّي موقف الاصلاحيين والآتي أعظم أن لم يتم الاستدراك
الوزير باسيل: يجب اجتماع الحكومة حتى في ظل وجود الناس في الشارع ونحذر من وجود طابور خامس هدفه اسقاط العهد
الوزير باسيل: البديل عن الحكومة ضبابي ومستعدون لاقرار قوانين رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة واعادة الأموال المنهوبة
الوزير باسيل: نؤكد على ضرورة تقديم حل جذري للموازنة وللاقتصاد ولا نقبل بفرض أي ضرائب جديدة على عامة الناس قبل الأغنياء
الوزير باسيل: يجب اتخاذ الاجراءات الاصلاحية ودعم الصناعات وتأمين عودة النازحين والالتزام بالموازنة في مجلس النواب
وزير الاتصالات محمد شقير يعلن التراجع عن قرار فرض الرسم على الواتساب بطلب من رئيس الحكومة
النائب حسين الحاج حسن: وزراء حزب الله أعلنوا رفضهم للضريبة على الواتساب وغيرها من الضرائب في مجلس الوزراء
النائب فضل الله: وزارة الاتصالات متفلتة من الرقابة ويجب تحسين الإيرادات بمنع الإنفاق غير المجدي وليس عبر فرض الضرائب
الجيش اللبناني يمنع المتظاهرين من اقتحام المطار وسط دعوات لمنع المسؤولين من السفر خارج البلاد
قوى الأمن الداخلي اللبنانية تعلن إصابة 40 من عناصرها وتدعو المواطنين إلى التظاهر برقي و"عدم اللجوء إلى الفوضى والعنف"
جمعية المصارف تعلن إقفال المصارف بناء على قرار مصرف لبنان بإقفال أبوابه نظراً للأوضاع السائدة
المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط: لا تعليق لحركة الملاحة في مطار بيروت الدولي
لبنان: المسافرون المتجهون إلى مطار بيروت الدولي يترجلون من سياراتهم ويسيرون على اقدامهم نحو المطار
قيادة الجيش: الطوافتان اللتان يتم تدوال فيديو لهما كانتا تقلان الرئيس الايرلندي الذي يقوم بزيارة رسمية للبنان
الجيش يحاول فتح الطريق أمام السيارات المتجهة إلى المطار وإقناع المحتجين بوجود حالات إنسانية بحاجة للمرور
الدفاع المدني اللبناني يدعو المواطنين إلى عدم التعرض لعناصره أو آلياته أثناء قيامه بواجبه الإنساني
هيئة المنافذ الحدودية العراقية: حصيلة مليونية من الزائرين الأجانب لإحياء أربعينية الإمام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة
الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في الجمعة الـ 79 من مسيرات العودة الكبرى بعنوان (لا للتطبيع) في قطاع غزة
سانا: الجيش السوري يدخل قرى جديدة غرب تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي من بينها قريتا السلماس وأم الخير
سانا: استشهاد 5 مدنيين وإصابة 20 آخرين في اعتداء للطيران التركي على قرية أم الخير بريف رأس العين
أردوغان: وزير الدفاع التركي يؤكد أن الاشتباكات توقفت في رأس العين وما يتداوله الإعلام عبارة عن "تضليل"
الأمم المتحدة: أصوات المعارك لا تزال مسموعة في محيط رأس العين شمالي سوريا رغم إعلان وقف إطلاق النار
مصدر محلي في مدينة الدريهمي اليمنية المحاصرة: قوى العدوان تستهدف شحنة المساعدات التي دخلت إلى المدينة
رئيس الحكومة التونسية: الحكومة وفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
السلطات الأفغانية: عشرات القتلى والجرحى سقطوا جراء انفجار وقع أثناء صلاة الجمعة في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
باسيل: مستعدون لاقرار قوانين رفع الحصانة ورفع السرية المصرفية واستعادة الاموال المنهوبة
منذ 37 mins
18 October، 2019
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مراسل المنار: مناوشات بين عناصر الجيش والمتظاهرين عند جسر الكوكودي على طريق المطار
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