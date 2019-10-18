باسيل: بعض الداخل يمتطي الموجة الشعبية الصادقة لتحقيق غاياته السياسية المعلنة من اسقاط العهد والحكومة والمجلس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2019 - 17:38

باسيل: بعض الداخل يمتطي الموجة الشعبية الصادقة لتحقيق غاياته السياسية المعلنة من اسقاط العهد والحكومة والمجلس

منذ 45 mins 18 October، 2019
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