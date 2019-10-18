باسيل: ما يحصل قد يكون فرصة كما يمكن ان يتحول الى كارثة كبيرة ويدخلنا بالفوضى والفتنة والخياران واضحان ومتناقضان: فإما الانهيار الكبير او الانقاذ الجريء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2019 - 17:38

باسيل: ما يحصل قد يكون فرصة كما يمكن ان يتحول الى كارثة كبيرة ويدخلنا بالفوضى والفتنة والخياران واضحان ومتناقضان: فإما الانهيار الكبير او الانقاذ الجريء

منذ 48 mins 18 October، 2019
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