أردوغان يعتزم مناقشة “المنطقة الآمنة” في سوريا مع بوتين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أنه يعتزم أن يناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر، المرحلة التالية من عملية إنشاء ما أسماه “منطقة آمنة” في شمال سوريا. وقال أردوغان للصحفيين “ما كنا نسعى جاهدين إليه تحقق بالأمس، ونتيجة المفاوضات مع بينس، كان بالأمس البيان المشترك الذي يتكون من 13 نقطة. ستغادر المنظمة الإرهابية من المنطقة الآمنة بعمق 32 كيلومتراً و بطول 444 كم من الغرب إلى الشرق، كما اتفقنا. ويوم الثلاثاء، سأتحدث مع بوتين عن المرحلة المقبلة. آمل، بأنه بهذه الطريقة سيكون من الممكن تحقيق جميع الأهداف المحددة في إطار عمليتنا”، حسب قوله.

هذا وأعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بينس يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود ما أسماه “المنطقة الآمنة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية