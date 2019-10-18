أردوغان: تركيا ترغب في الوصول إلى “اتفاق معقول” مع روسيا بشأن انسحاب القوات الكردية من منبج السورية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 18 2019 - 16:06

أردوغان: تركيا ترغب في الوصول إلى “اتفاق معقول” مع روسيا بشأن انسحاب القوات الكردية من منبج السورية (سبوتنيك)

منذ 40 mins 18 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة