طريق المطار لا تزال مقطوعة والمسافرون يستعينون بالدراجات النارية والجيش يدعو الى فتحها للحالات الانسانية (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 18 2019 - 16:06

طريق المطار لا تزال مقطوعة والمسافرون يستعينون بالدراجات النارية والجيش يدعو الى فتحها للحالات الانسانية (الوكالة الوطنية)

منذ 46 mins 18 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة