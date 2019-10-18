قطع الطرق المؤدية الى النبطية بالاطارات والعوائق الحديدية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2019 - 16:06

قطع الطرق المؤدية الى النبطية بالاطارات والعوائق الحديدية

منذ 49 mins 18 October، 2019
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