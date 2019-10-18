الحكومة الانتقالية السودانية والحركة الشعبية يوقعان خارطة طريق للمفاوضات بين الجانبين

وقَعت أطراف المفاوضات بين وفدي الحكومة الانتقالية السودانية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، على خارطة طريق لعملية التفاوض الجارية هذه الأيام بالعاصمة جوبا بدولة جنوب السودان. وجاء في بيان لمجلس السيادة الجمعة “وقَع وفدا الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على اتفاق خارطة طريق التفاوض بالعاصمة جوبا”. وتجري مفاوضات للتوصل لاتفاق سلام بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو بالعاصمة جوبا. يشار إلى أن الجانبين كونا لجنة فنية مشتركة لوضع أجندة ومحاور للتفاوض وسترفع اللجنة تقريرها لأجل إجازتها من قبل اللجنة السياسية العليا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية