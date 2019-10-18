مصدر طبي يؤكد مقتل 31 شخصا وعشرات الجرحى وصلوا الى المستشفيات من مكان الهجوم بمسجد في ننغرهار (سبوتنيك)

ما الذي اوصل الوضع الاقتصادي والنقدي في لبنان الى هذه الحالة؟

الاثنان معاً (70%)

الفساد وسرقة المال العام (27%)

اعتماد الحكومات سياسة الاقتصاد الريعي لا الاقتصاد المنتج (2%)