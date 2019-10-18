أردوغان: وزير الدفاع التركي أكد أن الاشتباكات توقفت في المنطقة وما يتداوله الإعلام عبارة عن تضليل (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 18 2019 - 14:34

أردوغان: وزير الدفاع التركي أكد أن الاشتباكات توقفت في المنطقة وما يتداوله الإعلام عبارة عن تضليل (سبوتنيك)

منذ 16 mins 18 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة