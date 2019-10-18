المفتي قبلان: الوضع لم يعد محمولا وبات يستدعي حلولا جذرية وفورية

دعا “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة التي القاها في مسجد الامام الحسين(ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت “للوقوف بوجه طائفة الفساد الحكومي وبمواجهة شراكة أفاعي المال والسياسة”.

وحذر المفتي قبلان “سلطة الفساد من اللعب بحاجات الناس، من الصفقات المشبوهة”، وقال “بدلا من إعادة النظر في حقوق الناس وضماناتهم، فإذا بالسلطة السياسية تمعن في فسادها وتوحشها، واليوم الناس على الأرض بالشارع تصرخ”، وتابع “من يظن أنه قادر على صد الشارع فهو واهم”.

ولفت المفتي قبلان الى ان “الوضع لم يعد محمولا وبات يستدعي حلولا جذرية وفورية تنهي هذا الوضع الشاذ وتضع حدا لابتزازات أهل السلطة واستبداداتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام