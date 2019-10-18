عا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب قاسم هاشم “الحكومة تتحمل مسؤولية ما آلت اليه الامور والإرباك والتخبط الذي حكم مواقف بعض الوزراء ومحاولاتهم تسويق فكرة فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة ادخلت البلد في حال من الفوضى”.

وقال هاشم الجمعة إن “التراجع الذي حصل في موضوع ضريبة الواتساب لا يبرر الأخطاء التي يرتكبها البعض من اهل السياسة”، وتابع “لقد طفح الكيل فعلا من بعض الخطوات الارتجالية التي تدخل البلد في دائرة الخطر الحقيقي حيث لم تصل الامور الى هذا المستوى من الانحدار في اية مرحلة من المراحل”.

واعتبر هاشم انه “آن الأوان ليقتنع الجميع ان الحفاظ على هذا الوطن لن يكون الا بالانتقال الى الدولة المدنية التي أصبحت ضرورة لديمومة لبنان وطنا للعدالة الاجتماعية التي نفتقدها في هذا الزمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام