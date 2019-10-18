بقرادونيان: لاتخاذ تدابير استثنائية للتغلب على الوضع الاجتماعي والاقتصادي

أكد الامين العام لحزب “الطاشناق” في لبنان النائب هاكوب بقرادونيان أن “التحركات المطلبية التي نراها للمواطنين في مناطق مختلفة من لبنان محقة”، وتابع “لقد حذرنا الحكومة منذ مدة من تخليها عن مطالب المواطنين واعتمادها سياسة التأجيل في معالجة شؤون الشعب وندعو إلى الحلول الفورية”.

وقال بقرادونيان الجمعة “نرفض رفضا قاطعا اضافة ضرائب جديدة على المواطنين وندعو الحكومة إلى التخلي عن هذه القرارات، وإعطاء الأولوية للوضع الاقتصادي للطبقة العاملة واحترام الحقوق الكاملة للمواطنين”، ودعا الى “اتخاذ تدابير استثنائية للتغلب على الوضع الاجتماعي والاقتصادي واتخاذ خطوات جذرية للقضاء على ظاهرة الفساد والهدر واستنزاف ميزانية الدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام