قطع المزيد من الطرق في منطقة غربي بعلبك لاسيما في بلدات طاريا، شمسطار، بيت شاما، بدنايل، حوش الرافقة، إضافة إلى مفرق الخضر، سرعين التحتا، طليا، دورس، مقنة على الطريق الدولية(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2019 - 13:04

قطع المزيد من الطرق في منطقة غربي بعلبك لاسيما في بلدات طاريا، شمسطار، بيت شاما، بدنايل، حوش الرافقة، إضافة إلى مفرق الخضر، سرعين التحتا، طليا، دورس، مقنة على الطريق الدولية(الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 21 mins 18 October، 2019
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