مصادر بعبدا: الحريري اتصل بالرئيس عون واتفقا على الغاء جلسة اليوم وتداولا بالأوضاع الراهنة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2019 - 13:04

مصادر بعبدا: الحريري اتصل بالرئيس عون واتفقا على الغاء جلسة اليوم وتداولا بالأوضاع الراهنة

منذ 25 mins 18 October، 2019
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