قطع الطرق المؤدية الى مستديرة عبد الحميد كرامي في طرابلس شمال لبنان وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش وقوى الامن الداخلي(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2019 - 11:28

قطع الطرق المؤدية الى مستديرة عبد الحميد كرامي في طرابلس شمال لبنان وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش وقوى الامن الداخلي(الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 17 mins 18 October، 2019
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