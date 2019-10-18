غرفة التحكم المروري في لبنان: قطع اوتوستراد جونية – بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2019 - 09:52

غرفة التحكم المروري في لبنان: قطع اوتوستراد جونية – بيروت

منذ 7 mins 18 October، 2019
أخبار موقع المنار

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