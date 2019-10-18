اقفال الطريق عند تقاطع ايليا وطريق الاوتوستراد البحري في صيدا جنوب لبنان (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 18 2019 - 09:52

اقفال الطريق عند تقاطع ايليا وطريق الاوتوستراد البحري في صيدا جنوب لبنان (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 18 mins 18 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة