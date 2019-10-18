اتحاد بلديات بعلبك باشر بتنظيف الطرق وإزالة العوائق وبقايا الإطارات عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي لتسهيل المرور(الوكالة الوطنية للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 18 2019 - 09:54

اتحاد بلديات بعلبك باشر بتنظيف الطرق وإزالة العوائق وبقايا الإطارات عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي لتسهيل المرور(الوكالة الوطنية للإعلام)

منذ 20 mins 18 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة