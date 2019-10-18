قطع طريق القماطية باتجاه بلدة بسوس التي تصل الى الطريق الدولية، وقطع الطريق في بلدة كيفون قرب جامعة البلمند – فرع سوق الغرب(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 18 2019 - 09:52

قطع طريق القماطية باتجاه بلدة بسوس التي تصل الى الطريق الدولية، وقطع الطريق في بلدة كيفون قرب جامعة البلمند – فرع سوق الغرب(الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 24 mins 18 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة