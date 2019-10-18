أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 18-10-2019

الأخبار

الشعب يستطيع

«ثورة الواتساب» الحكومة تهتزّ… هل فات الأوان؟

المعركة التي لا يمكن أن نخسرها

النهار

انتفاضة الضرائب… في كل لبنان

اللواء

شرارة الـ”Whatsapp” تَحرُق الحكومة .. وتمهِّد للفوضى

البيان رقم واحد لإطاحة الطائف .. وجنبلاط لن يترك الحريري وحيداً

الجمهورية

طفح الكيل

السطلة تُشعل الشارع … ودعوات إلى استقالة الحكومة

الفوضى تتهددّ لبنان وحكّامه يقامرون

الديار

معارضة للرئيس عون تتحول شارعياً والرئيس يدعو لجلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا

كيف تحولت المعارضة بهذا الشكل من سياسية الى إغلاق طرقات لبنان كلها

اتجاهان في قصر بعبدا: اتجاه للحوار واتجاه لفرض الأمن بالقوة على الساحة اللبنانية

البناء

ثورة الواتساب تُجبر رئيس الحكومة على التراجع… فهل تُسقط وزير الاتصالات؟

أرسلان لـ البناء : زيارة الرئيس عون إلى دمشق ضرورة وطنية… وآمل لزيارة باسيل التمهيد

المصدر: صحف