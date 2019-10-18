ماكرون: نعمل من أجل وقف أوروبي جماعي لمبيعات الأسلحة لتركيا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، إن باريس تعمل من “أجل وقف أوروبي جماعي لمبيعات الأسلحة لتركيا”، بحسبما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

وأفاد ماكرون بأن بلاده تتطلع إلى “موقف أوروبي موحد وحازم ضد الهجوم التركي في سوريا”.

وحذر الرئيس الفرنسي، في تصريحات قبيل بدء قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، من أن الغزو قد يعيد نشاط تنظيم “داعش”.

وصرح أيضا بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي العمل مع شركائه الدوليين الرئيسيين “لوضع حد لهذا الهجوم الذي يخلق دراما إنسانية حقيقية”.

وكان الرئيس الفرنسي قد ندد العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وطالب أنقرة بوقف الهجوم.

المصدر: وكالات