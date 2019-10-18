رئيس البرلمان الأوروبي يدعو لتعليق التفاوض مع تركيا حول انضمامها للاتحاد

طالب البرلمان الأوروبي الحكومة التركية بوقف عمليتها العسكرية شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد فورا، داعيا إلى تطبيق إجراءات سياسية وعقوبات اقتصادية بحقها حتى قيامها بذلك.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “نشهد حربا جارية ونريد من تركيا أن توقف فورا العملية. ونريد أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات سياسية ودبلوماسية من أجل تحقيق ذلك”.

ودعا ساسولي إلى تعليق المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وحثه على فرض عقوبات أشد قسوة على تركيا تشمل الصفقات المعمول بها.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي في هذا السياق: “يجب تعليق هذه العملية. ولا يمكننا قبول دولة تتصرف بمثل هذه الطريقة”.

المصدر: وكالات