زعيم كتالونيا يدعو لاستفتاء انفصال جديد على خلفية احتجاجات غاضبة

أعلن رئيس حكومة إقليم كتالونيا، على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ أيام، عن ضرورة تنظيم استفتاء ثان على استقلال الإقليم عن إسبانيا في غضون العامين المقبلين.

وتحدى رئيس الحكومة المحلية المؤيد للاستقلال، كيم تورا، مجددا الحكومة المركزية في مدريد، إذ قال في كلمة ألقاها اليوم الخميس أمام برلمان الإقليم الذي تنقضي ولايته في ديسمبر 2021: “سنعود إلى صندوق الاقتراع مجددا لتحديد مصيرنا… يجب علينا أن ننهي هذه الولاية التشريعية بإقرار استقلالنا”.

وشدد تورا على أن الأحكام القضائية التي أصدرتها الاثنين الماضي المحكمة العليا في البلاد بحق تسعة قادة سابقين للإقليم لدورهم في محاولة الانفصال الأولى عام 2017، لن تمنع طرح مسألة الاستقلال مجددا على التصويت.

وانتقد رئيس الحكومة المحلية أعمال العنف والشغب التي رافقت المظاهرات المستمرة لليوم الثالث على التوالي في كتالونيا، مشددا على أن الحركة الانفصالية تحمل طابعا سلميا.

وأصيب نحو 100 شخص أمس الأربعاء جراء المظاهرات التي نظمت احتجاجا على الأحكام الصادرة بحق قادة كتالونيا السابقين، وأعلنت حكومة مدريد عن اعتقال 97 متظاهرا، فيما يعد من أسوأ موجات العنف التي اجتاحت إسبانيا في السنوات الأخيرة.

وأكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن مدريد تنوي نشر قوات إضافية في كتالونيا وسط توقعات بتنظيم مظاهرات جديدة في عاصمتها برشلونة غدا الجمعة.

المصدر: وكالة رويترز