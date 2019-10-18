المجلس السيادي السوداني والجبهة الثورية يجتمعان في جوبا لبحث مفاوضات السلام

عقد وفد المجلس السيادي السوداني والجبهة الثورية اجتماعا بجوبا، اليوم الخميس، لبحث طلب الأخيرة تعليق مفاوضات السلام لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر.

من جانبها، أعلنت “الحركة الشعبية” بقيادة عبد العزيز الحلو، استئناف المفاوضات مع السلطة في الخرطوم بعد تعليقها لأربع وعشرين ساعة.

وأفادت مصادر بأن رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، نجح في إقناع الحلو بالعودة لطاولة المفاوضات وحصل على وعد منه بعدم تكرار الخطوة، والمضي قدما في التفاوض لحين تحقيق السلام.

وانطلقت في جوبا قبل أيام جولة جدیدة من مباحثات السلام بین الحكومة السودانیة الانتقالية والحركات المسلحة، وسط حضور إقليمي ودولي.

وشهدت عاصمة جنوب السودان جوبا، في سبتمبر الماضي، توقیع اتفاق إعلان مبادئ بین الحكومة السودانیة والحركات المسلحة تمھیدا لإطلاق محادثات سلام شاملة اليوم، مع سقف زمني شھرین، إلى جانب تشكیل لجنة مشتركة للترتیب للمحادثات، تباشر عملھا فورا.

وشمل الإعلان إجراءات تمھیدیة لبناء الثقة بين الطرفين على رأسھا إطلاق سراح المعتقلین وأسرى الحرب والوقف الشامل لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانیة ومساعدة المتضررین في مناطق النزاعات.

المصدر: وكالات