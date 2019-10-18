ثلاث دول عربية وفنزويلا تحصل على العضوية في مجلس حقوق الإنسان الأممي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2019 - 06:38

ثلاث دول عربية وفنزويلا تحصل على العضوية في مجلس حقوق الإنسان الأممي

منذ 41 mins 18 October، 2019
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الامم المتحدة

حصلت 3 دول عربية وفنزويلا على العضوية في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة الممتدة بين 2020 و2022.

وأظهرت نتائج التصويت على توزيع 14 مقعدا في المجلس، اليوم الخميس، أن ليبيا وموريتانيا والسودان حصلت على عضوية المجلس.

وستمثل فنزويلا والبرازيل أمريكا اللاتينية في المجلس. كما تم انتخاب كل من ناميبيا وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وأرمينيا وجرز مارشال وبولندا وألمانيا وهولندا أعضاء جددا في المجلس.

وتنافست على المقاعد الـ 14 الشاغرة في المجلس 17 دولة من 5 مناطق جغرافية هذا العام.

ويضم مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة 47 عضوا، وتحصل الدول على العضوية فيه بالتناوب طبقا لنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: وكالات

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