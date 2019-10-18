تركيا: سنبحث دخول الجيش السوري إلى بعض مناطق شمال شرق البلاد مع روسيا

ذكر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تنوي أن تبحث مع روسيا دخول الجيش السوري إلى عدد من المدن والبلدات شمال شرق سوريا بعد انسحاب المقاتلين الأكراد منها.

وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده الخميس حول الاتفاق على وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة: “قوات النظام دخلت إلى عدد من المناطق، بما في ذلك منبج. وأمس، دخلت وحدات تابعة للنظام وروسيا إلى عين العرب (كوباني). وسنبحث قضية هذه المناطق مع روسيا”.

وأضاف تشاووش أوغلو أن هذا الموضوع سيتم تناوله خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى روسيا يوم 22 أكتوبر.

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم، التوصل إلى اتفاق مع تركيا حول نظام لوقف إطلاق النار شمال شرق سوريا ينص على تعليق الجانب التركي كل الأعمال القتالية ومنح 120 ساعة لـ “وحدات حماية الشعب” الكردية للانسحاب من منطقة بعمق 20 ميلا نحو الجنوب.

المصدر: وكالات