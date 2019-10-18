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October 18 2019 - 04:58

الجمهوريون يتقدمون بمشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا

منذ 33 mins 18 October، 2019
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

تقدم أعضاء من الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي، بمشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، في خطوة اعتبر مراقبون أنها أقوى تعبير من الجمهوريين عن رفض سياسة ترامب في التعامل مع تركيا.

ويستهدف مشروع القانون فرض عقوبات على مسؤولين بارزين في الحكومة والجيش التركي.

ويطالب مشروع القانون كذلك بفرض مزيد من العقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخية الروسية “إس-400″، فضلا عن وقف إصدار التأشيرات لبعض مسؤولي الحكومة التركية.

كما يطالب مشروع القانون بإعداد تقرير عن الثروة الشخصية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقد وقع نحو 90 من أعضاء الحزب الجمهوري على مشروع القانون الذي يهدف إلى مطابقة المشروع المقترح في مجلس الشيوخ.

المصدر: وكالات

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