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October 18 2019 - 04:58

وسائل إعلام: وزير الطاقة الأمريكي يبلغ ترامب بتقديم استقالته قريبا

منذ 57 mins 18 October، 2019
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أفادت مصادر أمريكية عدة بأن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، أبلغ رئيس بلاده، دونالد ترامب، بنيته الاستقالة من منصبه.

ونقلت تقارير صادرة عن وسائل إعلام عدة، بينها “رويترز” و”بلومبرغ” و”CNN”، أن بيري قال لترامب إنه يعتزم تقديم الاستقالة “قريبا”، دون الإشارة إلى موعد دقيق لهذه الخطوة.

وأشارت “رويترز” إلى أن بيري أكد نيته الاستقالة قبل يوم من الموعد الذي حدده الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لعرض حزمة وثائق، في إطار التحقيق في “فضيحة” حول مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي يوم 25 يوليو الماضي مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

ويتهم الديمقراطيون، الذين يهيمنون على مجلس النواب، سيد البيت الأبيض بالضغط على زيلينسكي لفتح تحقيق في إطار قضية فساد مع هانتر بايدن، نجل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، الذي يعتبر من أبرز منافسي ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وسبق أن أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية بأن وزير الطاقة يستعد لتقديم طلب الاستقالة لترامب في أواخر نوفمبر المقبل، إلا أن بيري نفى لاحقا هذه التقارير.

المصدر: وكالات

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