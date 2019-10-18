“مجلس سوريا الديمقراطية”: مستعدون للابتعاد عن الحدود مع تركيا لحماية أهلنا

أكد الرئيس المشترك لـ “مجلس سوريا الديمقراطية”، رياض درار، استعداد المقاتلين الأكراد السوريين للتجاوب مع الاتفاق الأمريكي التركي حول تعليق العملية التركية في شمال شرق سوريا.

وفي حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، الخميس، قال درار: “تفاصيل الاتفاق لم تصلنا بعد، لكن ما يهمنا هو وقف إطلاق النار وخروج كل المقاتلين الذين دخلوا للأراضي السورية”.

وأضاف المتحدث: “المهم بالنسبة لنا هو التوصل لاتفاق لا يتضرر منه أحد، ووقف إطلاق النار لاستمرار حالة الأمان لشعبنا”.

وتابع: “نحن على بعد 5 كيلومترات وفي بعض المناطق 14 كيلومترا (من الحدود مع تركيا)، وليست لدينا مشكلة في الابتعاد لنقاط أبعد قليلا لحماية أهلنا.. حتى الآن لم يتوقف إطلاق النار وحتى عندما تحدث بينس، كان هناك إطلاق صواريخ على مشفى”.

وختم الرئيس المشترك قائلا: “الأمريكان تواصلوا مع قادتنا العسكريين ولا يفعلون أي شيء دون التواصل مع قيادات قوات سوريا الديمقراطية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك