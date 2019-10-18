اسامة سعد شارك المتظاهرين باعتصامهم في صيدا: ندعو الشعب ان تكون تحركاته سلمية ضاغطة

شارك أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد المتظاهرين في اعتصامهم في صيدا واعتبر في تصريح:” أن غضب الشعب سيكبر وان الكلمة للناس اليوم في الشوارع.و سيبقى الشعب في مواجهة كل التحديات المفروضة من كل اعداء لبنان، و كل محاولات التبعية التي تفرض على لبنان”.

ودعا الشعب اليوم الحريص على الامن والاستقرار ان تكون تحركاته سلمية ضاغطة من اجل تحقيق المطالب. وقال ان “ابناء صيدا ايام المقاومة كانوا السباقين واليوم يقاومون مقاومة شعبية، صيدا كانت سباقة وستبقى سباقة ومتضامنة مع ابناء شعبنا في كل المناطق “.

ودعا الى مرحلة انتقالية والى اعادة النظر بكل المسائل. وقال للمحتشدين في كل الساحات، “لن نسكت بعد اليوم عن حقوقنا الاساسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام