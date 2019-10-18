رابطة موظفي الادارة العامة: غدا إضراب عام

أصدرت “الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة” بيانا، جاء فيه: “نظرا إلى حال الغليان الشعبي التي تمر بها البلاد، واحتجاجا على كل ما يطرح من أوراق اصلاحية تطاول الموظفين والمتقاعدين في شكل خاص، والمواطنين في شكل عام، واغفال التطرق الى مكامن الإهدار الحقيقية، وافساحا في المجال امام الموظفين للمشاركة في الاحتجاجات الشعبية والتعبير عن رأيهم، تعلن رابطة موظفي الادارة العامة الاضراب العام غدا الجمعة الواقع في 18/10/2019، في كل الادارات العامة على ان تحدد الخطوات التالية في بيان لاحق يعلن في ضوء المعطيات في حينه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام