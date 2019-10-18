الحاج حسن: قرار الحكومة بالتراجع عن رسم الواتساب كان جيدا جدا

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن ان مسؤولية الحكومة ان تبحث عن مكان وجود الاموال وليس لدى الفقراء، لانه اذا كلفنا الفقراء المزيد من الضرائب لن يستطيعوا دفعها. وقال الحاج حسن “ان البلد لا يحتاج الى تازم امني بل استقرار امني واجتماعي ويتوجب على الحكومة امام ما جرى في الشارع ان تعيد دراسة ما يجري وتتخذ القرارات المناسبة والتراجع عن اي ضريبة ادت لهذا التوتر في الشارع”.

وأكد “ان وزراء حزب الله اعلنوا رفضهم للضريبة على الوتساب وغيرها من الضراب في مجلس الوزراء”، مشيراً الى أن “وزراء المقاومة سيصوتون ضد اي ضريبة على الفقراء والمستضعفين وننصح الجميع بألا يفكرو بضرائب جديدة على الفقراء”.

كما أضاف رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن ان “هناك بين 150 و 250 مليون دولار في قطاع الإتصالات نفقات استثمارية راسمالية ونفقات تشغيلة تذهب إلى بعض المنتفعين وبعض السياسيين والزبائنية السياسية، قائلا إننا لم نكن بحاجة إلى أن نصل إلى هذا الحد وقرار الحكومة بالتراجع عن رسم الواتساب كان جيدا جدا”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام