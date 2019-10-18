أسامة سعد: الشعب قادر على اسقاط كل سياسات الافقار والتجويع الحكومية كما اسقط الرسم على الوا تس اب

توجه الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد بتحية الفخر والاعتزاز إلى أبناء الشعب اللبناني الذين نزلوا إلى الساحات والشوارع في كل المناطق، معبرين عن الرفض والغضب والاحتجاج على كل السياسات المالية والاقتصادية، وعلى كل ممارسات النهب والفساد التي ترتكبها سلطة المحاصصة الطائفية.

وأكد سعد أن هذا التحرك الشعبي قد نجح في إسقاط قرار الحكومة بفرض رسم على الواتس- آب. كما أكد أن هذا التحرك ليس سوى تباشير الانتفاضة الشعبية العارمة القادمة التي ستسقط المحاصصات الطائفية وكل سياسات الافقار والتجويع التي تستهدف أبناء الشعب، وصولاً الى التغيير وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المساواة والعدالة الاجتماعية. وختم سعد بالتشديد على أهمية وحدة أبناء الشعب اللبناني في مواجهة سلطة المحاصصة الطائفية وفي مواجهة سياساتها التي تقود لبنان الى الانهيار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام