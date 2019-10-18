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October 18 2019 - 01:30

المزيد من الطرقات المقطوعة في عكار

منذ 37 mins 18 October، 2019
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لبنان

تتعاظم كرة الاعتصامات والتظاهرات في محافظة عكار وتشهد ساحات الاعتصام مزيدا من الاحتشاد الشعبي الشبابي الطابع والهتافات شبه واحدة في معظم هذه الاعتصامات “الشعب يريد اسقاط النظام”.

ولا تزال الطرقات في عكار مقطوعة بالاطارات المشتعلة  في المحمرة والعبدة والحيصة ومفرق الحصنية والعبودية وفي ساحة حلبا مركز محافظة عكار.

ولا يبدو ان ثمة مساع تهدف الى اعادة فتح هذه الطرقات التي غابت عنها السيارات بشكل شبه تام. وهذا يعني بان الامور باتت مفتوحة ويؤكد المعتصمون انهم باقون في الساحات حتى تحقيق مطالبهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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