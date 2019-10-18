مراسل المنار: تدافع بين الماظاهرين والقوى الأمنية في ساحة رياض الصلح وسط بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2019 - 01:30
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متظاهرون يقطعون الطرقات في بيروت والبقاع والشمال والجنوب وجبل لبنان احتجاجاً على الضرائب الجديدة للحكومة
وزير التربية يعلن إقفال المدارس الرسمية والخاصة والجامعات يوم الجمعة بسبب الأوضاع الراهنة
وزير الاتصالات محمد شقير يعلن التراجع عن قرار فرض الضريبة على الواتساب بطلب من رئيس الحكومة
الوزير فنيش: تم إقرار الضريبة على خدمات الاتصال عبر واتس آب وحزب الله سجل اعتراضه ورفضه لهذا القرار
الوزير فنيش: نحن معترضون على أي ضريبة إلا على الكماليات على أن تحدد ضمن لائحة
الوزير قماطي للمنار: كما رفضنا فرض رسم على مكالمات الواتس آب سنعمل على إسقاط المواد الضرائبية في مجلس النواب
النائب الحاج حسن: وزراء حزب الله أعلنوا رفضهم للضريبة على الواتساب وغيرها من الضرائب في مجلس الوزراء
النائب الحاج حسن: وزراء المقاومة سيصوتون ضد أي ضريبة على الفقراء والمستضعفين وننصح الجميع بألا يفكروا بضرائب جديدة
النائب فضل الله: وزارة الاتصالات متفلتة من الرقابة ويجب تحسين الإيرادات بمنع الإنفاق غير المجدي وليس عبر فرض الضرائب
النائب فضل الله: يجب تغيير العقلية والمنهجية القائمة داخل الحكومة القائمة على فرض الضرائب والمطلوب استعادة ثقة الناس
الوفاء للمقاومة: لإقرار الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب دون تأخير مع مشاريع القوانين الإصلاحية وفق رؤية اقتصادية
الوفاء للمقاومة تستغرب الحملة التصعيدية ضد توجه وزير الخارجية لزيارة سوريا لإعادة ترتيب العلاقات لتسهيل عودة النازحين
مراسل المنار: السيول تجرف النفايات المتراكمة على جانبي الطرقات منذ أشهر نحو الطرقات والأودية ومجاري الأنهار
الرئيس الأسد: العدوان التركي الإجرامي الذي يشنه نظام أردوغان هو غزو سافر وعدوان واضح على سوريا
الرئيس الأسد: سنرد على الغزو التركي بكل أشكاله في أي منطقة من الأرض السورية بكل الوسائل المشروعة
قسد تعلن استعدادها لالتزام اتفاق وقف إطلاق النار بعد محادثات نائب الرئيس الأميركي مع الرئيس التركي
الخارجية الروسية: تحقيق الاستقرار والأمن المستدام يكون ببسط سيطرة الحكومة السورية الشرعية على كامل أراضيها
وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يؤكدان استعدادهما للإسهام في الحوار بين السلطات السورية والحكومة التركية
البيت الأبيض: سنقوم باستخدام العقوبات ويمكننا اللجوء إلى المزيد من العقوبات لإبقاء تركيا داخل حدودها
نانسي بيلوسي: ترامب قال إنه يريد إعادة قواتنا إلى الوطن فسألته هل السعودية هي الوطن فأجاب إنهم يدفعون
ماكرون: نتطلع إلى موقف أوروبي حازم ضد الهجوم التركي في سوريا ونعمل على وقف جماعي لمبيعات الأسلحة لتركيا
مراسل المنار: اندلاع مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية ترمس عيا شرقي رام الله بالضفة الغربية
المبعوث الأممي مارتن غريفيث: نرحب بمبادرة حركة أنصار الله بالإفراج عن عشرات الأسرى من جانب واحد
شركة النفط اليمنية: العدوان يفرج عن سفينتين تنقلان نحو 22 ألف طن من مادة الديزل وهذه الحمولة لا تكفي سوى لبضعة أيام
الرئيس بوتين أشرف على مناورات عسكرية شملت 12 ألف جندي وتخللها إطلاق 16 صاروخاً بالستياً وعابراً للقارات
فنزويلا تحصل على مقعد في مجلس حقوق الإنسان في انتخابات أجرتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية
قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 يقرون صيغة اتفاق بريكست التي تم التوصل إليها مع لندن لتنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
مراسل المنار: تدافع بين الماظاهرين والقوى الأمنية في ساحة رياض الصلح وسط بيروت
منذ 22 mins
18 October، 2019
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