يلقي الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن #نصرالله كلمة في ختام مسيرة الأربعين نهار السبت الساعة 11:00 وسوف يتحدث عن مجمل التطورات السياسية وخصوصاً الداخلية في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2019 - 01:28

يلقي الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن #نصرالله كلمة في ختام مسيرة الأربعين نهار السبت الساعة 11:00 وسوف يتحدث عن مجمل التطورات السياسية وخصوصاً الداخلية في لبنان

منذ 34 mins 18 October، 2019
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