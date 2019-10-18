وزير التربية يعلن إقفال المدارس الرسمية والخاصة والجامعات اليوم الجمعة بسبب الأوضاع الراهنة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 18 2019 - 01:30

وزير التربية يعلن إقفال المدارس الرسمية والخاصة والجامعات اليوم الجمعة بسبب الأوضاع الراهنة

منذ 38 mins 18 October، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة