مجلس الوزراء ينعقد غداً عند الساعة الثانية بعد الظهر في قصر بعبدا بطلب من الرئيس عون بعد اتصال أجراه برئيس الحكومة سعد الحريري – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2019 - 23:40

مجلس الوزراء ينعقد غداً عند الساعة الثانية بعد الظهر في قصر بعبدا بطلب من الرئيس عون بعد اتصال أجراه برئيس الحكومة سعد الحريري

منذ 9 mins 17 October، 2019
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