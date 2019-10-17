بينس: اتفاق أميركي تركي بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الكردية من شمال سوريا

أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، أن تركيا ستوقف إطلاق النار شمال سوريا على ان تنسحب المجموعات المسلحة الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.

ونقلت وكالة فوكس نيوز الأميركية عن نائب الرئيس الأميركي، قوله: “اليوم اتفقت الولايات المتحدة وتركيا على وقف إطلاق النار في سوريا. ستوقف تركيا إطلاق النار من أجل السماح لقوات حماية الشعب الكردية بمغادرة المنطقة الأمنية خلال 120 ساعة. وسيتم وقف جميع العمليات العسكرية تحت مسمى “نبع السلام” بدون إبطاء، بعد انسحاب قوات حماية الشعب الكردية”.

وأضاف بينس: “إدارتنا على اتصال مع الجيش السوري لدعم انسحاب وحدات حماية الشعب إلى خارج المنطقة الأمنية”.

المصدر: سبوتنيك