وزير الخارجية التركي: سنعلق العمليات العسكرية بانتظار انسحاب التنظيمات الكردية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2019 - 21:48

وزير الخارجية التركي: سنعلق العمليات العسكرية بانتظار انسحاب التنظيمات الكردية

منذ 36 mins 17 October، 2019
أخبار موقع المنار

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