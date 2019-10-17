مراسل المنار: تظاهرات وسط العاصمة بيروت احتجاجا على الضرائب الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2019 - 21:48

مراسل المنار: تظاهرات وسط العاصمة بيروت احتجاجا على الضرائب الجديدة

منذ 39 mins 17 October، 2019
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