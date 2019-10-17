اليمن: وقفة شعبية بمحافظة ريمة دعما للجيش واللجان وتنديدا بجرائم العدوان

نظم أبناء محافظة ريمة اليمنية الخميس وقفة شعبية دعما للجيش اليمني واللجان الشعبية وتنديدا بجرائم العدوان السعودي الاميركي.

وندد المشاركون في الوقفة “بجرائم العدوان وانتهاكاته للقوانين والاعراف””، وأشادوا “بالانتصارات التي تحققها قوات الجيش واللجان في مختلف الجبهات”.

واكد المشاركون “مهما ارتكب العدوان من جرائم حرب وإبادة جماعية ومجازر بحق الشعب اليمني لن يزيدهم إلا قوة وصمود”، ونوهوا “بجهود وتضحيات ابطال الجيش واللجان الشعبية الذين يسجلون أروع الملاحم في ميادين الدفاع عن سيادة هذا الوطن”.

المصدر: موقع انصار الله