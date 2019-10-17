اليمن: وقفة شعبية بمديريات المربع الشرقي بالحديدة تنديدا بالعدوان

نظم أبناء وقبائل مديريات المربع الشرقي بمحافظة الحديدة اليمنية الخميس، وقفة شعبية احتجاجية رفضا لجرائم العدوان السعودي الاميركي على اليمن ودعما للجيش واللجان الشعبية.

ورفع المشاركون الشعارات ورددوا الهتافات المنددة بجرائم العدوان والحصار والتجويع التي ينتهجها تحالف العدوان، واستنكروا “ممارسات العدوان في مختلف المناطق لا سيما في الحديدة”.

وندد المشاركون “باستمرار العدوان باحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية في عرض البحر والعجز الاممي عن ادخال المواد الغذائية لسكان مدينة الدريهمي المحاصرين منذ اكثر من عام”.

المصدر: موقع انصار الله