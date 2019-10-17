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October 17 2019 - 19:46

اليمن: وقفة احتجاجية بصعدة تنديدا بجرائم العدوان وحصار الدريهمي

منذ 56 mins 17 October، 2019
يمن11
اليمن - عربي وإقليمي

نظمت وقفة شعبية بمحافظة صعدة اليمنية الخميس، دعما للجيش واللجان الشعبية وتنديدا بجرائم العدوان السعودي الأمريكي وحصاره لمديرية الدريهمي ومنع وصول قافلة الغذاء إليها.

واستنكر المشاركون “حصار العدوان لمديرية الدريهمي ومنع قافلة الغذاء من الدخول”، وأشاروا إلى أن “هذه الممارسات اللامسؤولة تعرض حياة المواطنين المحاصرين بالدريهمي والمرضى في المستشفيات للموت”.

وأكد المشاركون أن “إقدام مرتزقة العدوان على محاولة اغتصاب امرأة وقتل مواطن في التحيتا بالحديدة يدل على قبح مرتزقة العدوان وأسيادهم الإماراتيين وتجردهم من كل القيم الإنسانية”، وتابع أن “صمت الأمم المتحدة صمت مخزي تندى له جبين الإنسانية”.

المصدر: موقع انصار الله

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