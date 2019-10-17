العدو الاسرائيلي يثبت الاعتقال الإداري بحق الأسيرة هبه اللبدي

ثبتت “محكمة عوفر العسكرية” الإسرائيلية الخميس الاعتقال الاداري لمدة خمسة أشهر بحق الأسيرة الفلسطينية – الأردنية هبة اللبدي، والتي تخوض إضرابا مفتوحاً عن الطعام منذ 24 يوماً.

وأفادت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” أن “قرار محكمة عوفر جاء بعد جلسة مغلقة عقدت للنظر في الاعتقال الإداري للأسيرة اللبدي، وذلك بعد جهود بذلتها الدائرة القانونية في الهيئة، والتي تزامنت مع تدخلات وضغوطات أردنية للإفراج عنها، لكن جميع الادعاءات التي قدمت من هيئة الدفاع عنها رفضت”.

وأضافت الهيئة أن “تثبيت الاعتقال الإداري بحق لأسيرة اللبدي في هذا الوقت الصعب التي تمر به، يكشف مدى وقاحة وإجرام الاحتلال”، وحملت “حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة اللبدي”، مؤكدة أن “التفرد بها والضغط عليها، ووضعها في بيئة صحية وحياتية معقدة، قد يكون له تداعيات خطيرة عليها”.

المصدر: فلسطين اليوم