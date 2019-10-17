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October 17 2019 - 17:40

المخابرات الروسية: واشنطن أخبرت موسكو مؤخرا بهجمات محتملة على أراض روسيا

منذ 34 mins 17 October، 2019
علم روسيا
أخبار دولية - روسيا

أعلن مدير “هيئة الأمن الفدرالية” ألكسندر بورتنيكوف أن “الولايات المتحدة قدمت لروسيا مؤخرا معلومات حول هجمات إرهابية محتملة على أراضي روسيا”.

وأكد بورتنيكوف الخميس أن “الاتصالات العملية الاستخباراتية بين موسكو وواشنطن تجري على المستوى المطلوب، بغض النظر عن حالة العلاقات السياسية بين الدولتين”.

وأوضح بورتنيكوف أن “الاستخبارات الأمريكية قدمت لروسيا، قبل فترة وجيزة، معلومات حول أشخاص معينين يقفون وراء خطط لتنفيذ هجمات على أراضي بلادنا”، واضاف “نحن ممتنون لزملائنا على حجم المعلومات التي يقدمونها لنا”.

المصدر: روسيا اليوم

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