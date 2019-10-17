بانو :‏ننتظر وقوع الكارثة حتى نفيق من نومنا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2019 - 15:26

بانو :‏ننتظر وقوع الكارثة حتى نفيق من نومنا

منذ 7 mins 17 October، 2019
انطوان بانو
لبنان

غرد عضو “تكتل لبنان القوي” النائب انطوان بانو عبر حسابه على “تويتر” وقال: “لماذا السلطة التنفيذية عاجزة اليوم عن ترتيب أولوياتها وفقا للمقتضيات الوطنية؟ كيف السبيل إلى معالجة الاستحقاقات الداهمة وتفادي وقوع لبنان في المحظور عبر اعتماد سياسات آنية وكيف السبيل الى تقييم المخاطر والاستجابة الفورية للأزمات المستجدة في ظل غياب خطط وقائية”.
اضاف في تغريدة ثانية: “‏ننتظر وقوع الكارثة حتى نفيق من نومنا فنتحسر على هشاشة سياسات معتمدة أكل الدهر عليها وشرب، وعلى التخطيط العشوائي وعلى غياب خطة جهوزية استباقية محددة الأهداف.إلى متى؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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