بانو :‏ننتظر وقوع الكارثة حتى نفيق من نومنا

غرد عضو “تكتل لبنان القوي” النائب انطوان بانو عبر حسابه على “تويتر” وقال: “لماذا السلطة التنفيذية عاجزة اليوم عن ترتيب أولوياتها وفقا للمقتضيات الوطنية؟ كيف السبيل إلى معالجة الاستحقاقات الداهمة وتفادي وقوع لبنان في المحظور عبر اعتماد سياسات آنية وكيف السبيل الى تقييم المخاطر والاستجابة الفورية للأزمات المستجدة في ظل غياب خطط وقائية”.

اضاف في تغريدة ثانية: “‏ننتظر وقوع الكارثة حتى نفيق من نومنا فنتحسر على هشاشة سياسات معتمدة أكل الدهر عليها وشرب، وعلى التخطيط العشوائي وعلى غياب خطة جهوزية استباقية محددة الأهداف.إلى متى؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام