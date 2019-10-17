زاخاروفا: على الجيشين التركي والسوري تحديد معايير للتعاون على الأرض – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2019 - 15:26

زاخاروفا: على الجيشين التركي والسوري تحديد معايير للتعاون على الأرض

منذ 6 mins 17 October، 2019
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أخبار دولية - روسيا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس، أن موسكو “ترى إمكانية للاتفاق بين تركيا وسوريا”، لافتة إلى أن “على جيشي البلدين تحديد معايير للتعاون.” وقالت زاخاروفا للصحفيين “ندعم تحسين التعاون العملي بين دمشق وأنقرة، نحن نرى هذه الإمكانية بوضوح، نراها من خلال ضرورة أن يقوم جيشا البلدين بتحديد معايير معينة للتعاون على الأرض”. وعلاوة على ذلك، وفقا لزاخاروفا، فإن “روسيا، من جانبها، مستعدة للمساعدة في هذا الحوار”. هذا وبدأت تركيا في 9 تشرين الأول/ أكتوبر، عدواناً عسكرياً في منطقة شمال شرق سوريا، هذا وأدان المجتمع الدولي تصرفات أنقرة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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